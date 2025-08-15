以色列財長擬批准西岸定居點擴建計劃　揚言葬送巴勒斯坦建國夢

以色列極右財政部長8月13日發聲明宣布，他計劃批准此前備受爭議且多次遭凍結的「E1定居點建設計劃」，在以方佔據的東耶路撒冷（Eastern Jerusalem）及約旦河西岸定居點馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）之間建立逾3,000間住屋，並形容此舉將葬送巴勒斯坦建獨立國的構想。他翌日透露，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已同意重啟該項目。



路透社及《以色列時報》（The Times of Israel）報道，以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）13日透過財長辦公室發聲明，稱批准「E1定居點建設計劃」意味着建立巴勒斯坦國的想法將被埋葬，又形容計劃是猶太復國主義的最佳體現，透過在土地建設、定居加強主權。

2025年4月7日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮外與到訪美國的內塔尼亞胡會面。（Reuters）

斯莫特里奇14日到訪西岸定居點時再就計劃發表演說，稱世界上任何試圖承認巴勒斯坦國的人，都將得到以色列切實的回應。

他強調：「（以色列）不是用文件，也不是用決定或聲明（去回應），而是用事實，（建立）房屋的現實，（建立猶太）社區的事實。」

2025年8月14日，以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich，右）在約旦河西岸定居點馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）附近舉行記者會，期間他和一名女子舉着一張與「E1定居點建設計劃」有關的地圖。（Reuters）

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）同日表示，該擴建計劃將導致法理上屬巴勒斯坦的約旦河西岸分裂，使其與東耶路撒冷的聯繫遭切斷，進一步削弱「兩國方案」的可行性。

計劃承認巴勒斯坦國的英國亦發聲明表態，強烈反對不符國際法的「E1定居點建設計劃」，敦促以方停止推動計劃。

2025年8月14日，以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）在約旦河西岸定居點馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）附近舉行的記者會發表演說。（Reuters）

美國務院發言人則未有正面回應，僅指穩定的西岸能夠保障以色列的安全，也符合特朗普政府實現中東地區和平的目標。