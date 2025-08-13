巴勒斯坦教師意外拍下自己遇害瞬間　以色列槍手獲釋惹爭議｜有片

巴勒斯坦教師哈達林（Odeh Mohammed Khalil al-Hadalin）7月28日於南希伯倫地區（South Hebron）的烏姆海爾（Umm al-Khair）村，遭以色列定居者列維（Yinon Levy）槍擊身亡，而事發經過意外被哈達林的相機拍下。



以色列媒體Ynet報道，以色列人權組織「B’Tselem」發布的影片顯示，當時巴勒斯坦村民與以色列定居者列維爆發衝突，期間有居民向列維投擲石塊。影片中可見列維開槍後，相機突然跌落地面。哈達林當時並未參與現場衝突，僅在遠處進行拍攝。

據報，列維先前因多次對巴勒斯坦人施暴而遭美國制裁。事發當日，他駕駛拖拉機闖入烏姆海爾村，當居民試圖將他驅離時，他開槍擊中哈達林，造成其當場死亡。由於證據不足且法院接受其「自衛」辯解，列維第二日就被釋放，並軟禁在家中至8月1日完全解除限制。

以色列當局此前將哈達林的遺體扣留約10天後才歸還，並對其葬禮施加限制，包括限制參加人數，並要求葬禮在附近的村莊舉行。而哈達林的家屬拒絕遵從這些限制，村內包括其母親與妻子在內的60名女性發起絕食抗議，最終遺體獲准運回舉行葬禮。