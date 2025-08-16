緬甸西部飢餓情況惡化 「盛產海鮮卻滯銷」 居民被迫掘筍充飢
緬甸西部若開邦因持續衝突、戰時封鎖行動和國際援助減少等因素，捱餓和營養不良的情況急劇增加，人們甚至已到了挖掘竹筍果腹的地步。
來自若開邦妙烏鎮（Mrauk U）的水果小販覺溫興說：「又一天過去了，我不得不為明天繼續奮鬥。情況真的是一天比一天糟糕。」
這名60歲的小販說，隨着物價上漲和收入下降，他的生意一天不如一天。這種嚴峻的情況迫使許多人四處挖掘植物補充糧食。
緬甸軍方2021年發動政變奪權，各地爆發反軍政府的武裝衝突。政府軍在若開邦與若開軍爆發激烈衝突，封鎖了整個地區，切斷對250萬居民基本需求的供給。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）凍結人道主義資金，引發全球範圍的國際援助減少，導致國際非政府組織不得不縮減對緬甸各地的援助。若開邦遭受的影響相對嚴重，因為貧窮的若開邦長期依賴國際組織的援助。
基本糧食不足的家庭顯著增加
聯合國世界糧食計劃署上週警告，若開邦中部無法獲得基本糧食的家庭，從去年12月的33%增加到目前的57%。若開邦北部的情況可能更嚴峻，因為世界糧食計劃署無法實地了解當地的情況。
妙烏鎮居民說，肥料短缺導致農作物減產，農產品價格高漲，買得起糧食的人愈來愈少。
臨海的若開邦以海鮮聞名，雖然現在市場上仍有海鮮出售，但鮮有人問津。
在若開邦邦納均村（Ponnagyun）經營公共電話亭的居民說：「我們村的人都在捱餓，很多人跑去挖竹筍吃。雖然竹筍可以食用，但營養價值不高。」
他說，他的社區去年只收到兩批援助物資。
法新社的報道稱，戰時封鎖嚴密到紙幣都無法流出若開邦，讓新鈔取代舊鈔流通，結果鈔票都在顧客和商販的口袋裏逐漸破損了。
妙烏鎮的64歲居民拉包敦說：「物價實在太高了，賣的人多，買的人少。我們每天都在為生存而掙扎。」
49歲的拉艾因住家附近落下兩枚炸彈而逃到妙烏鎮尋求新生活。她開了一家小店，但因為戰時經濟環境惡劣，小店很快便倒閉了。
拉艾知道自己的困境遠未結束。她說：「我不知道未來會怎樣，也不知道未來是否會更加艱難。」
若開邦長期面對動亂的威脅。緬軍2017年暴力鎮壓若開邦的羅興亞人，導致目前有超過100萬羅興亞人流落孟加拉的難民營。聯合國上個月說，過去18個月還有至少15萬人逃離若開邦到孟加拉求助。
