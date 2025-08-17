澤連斯基8.18訪白宮晤特朗普　路透社：歐洲國家領導人獲邀出席

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於8月18日訪問白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論俄烏戰爭問題，料將談到此前舉行的美俄元首會成果。路透社16日引述消息人士稱，歐洲國家領導人已獲邀參加美烏會談，惟不清楚哪些具體領導人將出席。



澤連斯基16日在社交媒體宣布自己將於18日訪問白宮時，曾指他將與特朗普會面討論關於結束俄烏戰爭的所有細節。

澤連斯基當時強調，歐洲人必須參與俄烏停火談判的每一個階段，與美國一起向烏克蘭提供可靠的安全保障。

歐洲國家及歐盟領袖同日發表聯合聲明，強調烏克蘭必須獲「鐵一般」的安全保障，又指烏方有權自行決定其領土問題，且俄羅斯不能否決烏克蘭加入北約或歐盟。

2025年5月16日，波蘭總理圖斯克、烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍、德國總理默茨和英國首相施紀賢在阿爾巴尼亞舉行的第六屆歐洲政治共同體峰會烏克蘭安全會議上與美國總統特朗普進行電話通話。（Reuters）

在澤連斯基訪美前夕，由歐洲各國組成的所謂「自願聯盟」（coalition of the willing）將於17日將舉行視像會議，討論俄烏戰爭相關事宜。