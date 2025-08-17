澤連斯基8.18訪白宮晤特朗普 路透社：歐洲國家領導人獲邀出席
撰文：劉耀洋
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於8月18日訪問白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論俄烏戰爭問題，料將談到此前舉行的美俄元首會成果。路透社16日引述消息人士稱，歐洲國家領導人已獲邀參加美烏會談，惟不清楚哪些具體領導人將出席。
澤連斯基16日在社交媒體宣布自己將於18日訪問白宮時，曾指他將與特朗普會面討論關於結束俄烏戰爭的所有細節。
澤連斯基當時強調，歐洲人必須參與俄烏停火談判的每一個階段，與美國一起向烏克蘭提供可靠的安全保障。
歐洲國家及歐盟領袖同日發表聯合聲明，強調烏克蘭必須獲「鐵一般」的安全保障，又指烏方有權自行決定其領土問題，且俄羅斯不能否決烏克蘭加入北約或歐盟。
在澤連斯基訪美前夕，由歐洲各國組成的所謂「自願聯盟」（coalition of the willing）將於17日將舉行視像會議，討論俄烏戰爭相關事宜。
