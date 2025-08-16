美俄峰會｜特朗普：澤連斯基8.18訪白宮　若順利則安排晤普京

美俄首腦8月15日在阿拉斯加就烏克蘭問題舉行峰會，雙方會後未有宣布停火。白宮表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在會後與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、北約（NATO）領袖，以及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話，討論今次會面。澤連期基宣布18日訪問白宮，與特朗普討論美俄峰會成果，後者稱假如一切順利，就會安排與普京會談。



特朗普與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的峰會結束後，曾接受霍士新聞（Fox News）的訪問，呼籲澤連斯基及烏克蘭與俄國達成和平協議。他又稱會安排俄烏領袖會面，自己屆時亦會參與。

不過俄羅斯塔斯社（TASS）則報道，克里姆林宮稱普京與特朗普會面期間，沒有討論美俄烏三國峰會，並引述俄羅斯總統外交助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）指，不知美俄領袖會否再次碰面。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage），美國總統特朗普（右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在美軍埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行會面，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

美國政治新聞網站Axios記者拉維德（Barak Ravid）在社交平台X發文，稱澤連斯基可能最快在下周一（18日）出訪華盛頓，與特朗普會面，又提到特朗普向澤連斯基及北約領袖袖表示，普京不希望停火，而是傾向一份全面結束戰爭的協議；特朗普認為迅速達成和平協議比停火更佳。澤連斯基其後證實會在18日前往華盛頓，指烏克蘭已準備具建設意義的合作，並支持美俄烏三方會面，同時認為歐洲應在所有階段參與談判。

2025年4月26日，梵蒂岡城，圖為澤連斯基與特朗普、馬克龍、施紀賢在方濟各葬禮期間會面。（Reuters）

特朗普之後宣布，澤連斯基會在18日下午到訪白宮橢圓形辦公室，如果一切順利，就會安排與普京會面。他再提到美俄峰會一事，指結束俄烏戰爭的最佳方法並非停火，而是直接達成和平協議。

特朗普形容今次會面有成果，惟多個歐洲國家則持懷疑態度，立陶宛防長薩卡利尼（Dovile Sakaliene）指，普京警告烏克蘭及歐洲不要「破壞」峰會成果的言論是情緒操控；捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）則歡迎特朗普的努力，但質疑普京是否有意達成和平協議，稱如果普京真的希望就和平談判，俄羅斯當天就不會整天攻擊烏克蘭。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州會晤後舉行記者會，兩人在握手時互相看着對方。（Reuters）

挪威外相艾德（Espen Barth Eide）則強調各方需要繼續甚至增加對俄羅斯的壓力，就莫斯科方面必須為這場戰爭付出代價發出明顯訊號。