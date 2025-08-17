美聯邦政府接管首都警力　華盛頓特區提告　雙方達協議減接管程度

美國聯邦政府接管首都華盛頓特區的警力後，司法部長邦迪（Pam Bondi）任命緝毒局局長科爾（Terry Cole）為首都大都會警察局（MPD）的「緊急警務專員」，實際賦予了後者局長的權力和職責。華盛頓特區政府批評這是逾權之舉並提起訴訟，雙方於8月15日晚達成協議，重申MPD仍然是對局長史密斯（Pamela Smith）負責而非科爾。



路透社報道，華盛頓特區總檢察長施瓦布（Brian Schwalb）15日上午正式對聯邦政府提起訴訟，質疑特朗普（Donald Trump，又譯川普）接管首都警力的行為違法。

2025年6月27日，美國華盛頓特區，司法部長邦迪（Pam Bondi）在白宮舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

美國地區法官其後表示，如果特朗普政府當晚前不改變該指令，她將發布臨時限制令，限制政府接管首都警力。在法官的堅持下，雙方於同日下午展開談判。

華盛頓特區與聯邦政府最終於當晚達成協議，同意由史密斯繼續指揮MPD，而科爾作為「緊急警察專員」的具體職責則將通過進一步談判來確定。

2025年8月15日，美國華盛頓特區，特區政府對聯邦接管首都警力一事提起訴訟，華盛頓特區總檢察長施瓦布和華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）在法庭會議結束後向記者發表聲明。（Reuters）

據邦迪此前的命令，科爾原本將有權發布適用於MPD警員的命令，而且警局現有領導層向MPD發布任何進一步指示之前，都必須先獲得其批准，變相成為警力的最高領導人。