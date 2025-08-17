普京形容美俄元首會坦誠　與特朗普討論在公平基礎上解決俄烏戰爭

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月16日談及早前舉行的美俄元首會，他形容會談及時、有益和坦誠，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論了在公平基礎上解決俄烏戰爭的各種方案。



俄羅斯塔斯社（TASS）16日報道，普京當日克里姆林宮與高級官員舉行會晤時，總結美俄元首會的成果。

2025年8月16日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）會晤後，前者返回莫斯科克里姆林宮與高級官員開會總結美俄元首會的成果。（Reuters）

他表示：「這次訪問非常及時，而且非常有益。我們幾乎討論了雙方合作的所有事項，但首先，我們當然討論了在公平基礎上解決烏克蘭危機的可能性。」

普京補充，他與特朗普探討了導致俄烏戰爭的根源，並指消除這些根源應成爲終結衝突的基礎，並強調俄方希望繼續透過和平手段解決問題。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。（X@WhiteHouse）

普京最後提到，美俄雙方很久都沒有進行過如此高級別的直接談判，這次對話非常坦誠及具實質作用，俄方不只能藉此機會詳細重申立場，而且有助它們作出正確的決策。