美國務院：將暫停向加沙個人發訪問簽證

美國國務院8月16日表示，部門對相關簽證流程和程序進行審查期間，將暫停向加沙地區的個人發放的所有訪問簽證。



美國務院16日在社交媒體X宣布上述決定，稱該部門正全面徹底審查近日簽發的少量臨時醫療人道主義簽證流程和程序，期間會暫停向來自加沙的所有個人發放訪客簽證。

路透社引述國務院網站每月數據的分析，美國今年已向持有巴勒斯坦權力機構（Palestinian Authority）旅行文件的約旦河西岸或加沙居民發出逾3,800份准許外國人赴美就醫的停留簽證。

對此，美國伊斯蘭關係協會（CAIR）譴責停發簽證的決定，並指這是特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府殘酷行為的最新跡象。

2025年8月14日，以色列空襲加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）後，當地某處升起濃煙。（Reuters）

巴勒斯坦兒童救濟基金（Palestine Children’s Relief Fund）則指出，該決定將使加沙地區的受傷及患病兒童無法獲得所需的治療機會。