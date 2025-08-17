《白雪公主》票房慘淡　Gal Gadot歸因於以巴爭議：我很失望

迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White）3月上映後全球票房未如理想，戲中「惡毒皇后」的飾演者、以色列女星姬嘉鐸（Gal Gadot）最新受訪時，把票房失利歸因於以巴爭議，指「在荷里活，名人面臨巨大壓力，被要求公開反對以色列」，她對電影票房受影響感到失望。



姬嘉鐸8月14日接受以色列節目訪問，談到自己很享受拍攝《白雪公主》，也很喜愛與女主角Rachel Zegler合作，原本信心滿滿，以為這部電影一定會取得成功。

《白雪公主》女角姬嘉鐸（Gal Gadot）2025年3月2日出席奧斯卡頒獎禮（Reuters）

她稱「然後10月7日事件（哈馬斯攻入以色列，以巴戰爭開始）發生了，各行各業包括荷里活，名人面臨巨大壓力，被要求站出來反對以色列。」

對於票房不佳，她稱「最終，人們還是會自己做決定。我很失望這部電影受到很大影響，票房表現不佳...... 就是這樣，有時你會成功，有時會失敗。」

《白雪公主》全球票房逾2.05億美元（近16億港元），但外界估計其拍攝、宣傳等的總成本高達4.1億美元（近32億港元），故此出現巨大虧蝕。

《紐約郵報》指，《白雪公主》的票房成績也是迪士尼近10年來表現最差的真人版翻拍電影。

《白雪公主》、《神奇女俠》以色列女星姬嘉鐸（Gal Gadot）2025年3月18日在荷里活星光大道出席「打手印」儀式，反以色列示威者在場外抗議（Reuters）

但在姬嘉鐸的以巴問題立場遭人非議外，這部電影自開拍以來便捲入不少爭議，例如在選角上，遭質疑為何找拉丁裔的Rachel Zegler來飾演白雪公主，這位女主角昔日發言如指白馬王子「跟蹤」白雪公主（literally stalks her）、白雪公主不會被白馬王子拯救（not gonna be saved by the prince）等，也讓她身陷太側重女權主義、太傾向覺醒文化的罵聲之中。