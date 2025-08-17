玻利維亞大選開鑼　控制40年來最嚴重通脹料成關鍵議題

位於南美洲中西部國家玻利維亞8月17日舉行總統大選，以選出新總統和下任國會議員。鑑於玻利維亞面臨40年來最嚴重通脹，加上左翼前總統莫拉萊斯（Evo Morales）依法不得再選，外界關注玻利維亞會否結束執政左翼「社會主義運動黨」（MAS）長達20年的治理，轉向右翼保守派執政。



綜合外媒報道，今次總統大選中，外界分別看好屬於中右翼反對陣營的保守派候選人、將速食連鎖店漢堡王（Burger King）引入國內的商業大亨Samuel Doria Medina，以及右翼前總統Jorge Quiroga。

不過路透社引述民調顯示，兩人的支持率皆未破三成，加上尚有約25%選民未有決定，難以明顯看出誰是領跑者。根據益普索（Ipsos）8月民調指，MAS附屬政黨與其他左翼候選人的支持率約落後反對黨10個百分點，或在今次大選中讓出執政地位。

2025年8月12日，玻利維亞拉巴斯，圖為總統候選人Samuel Doria Medina的支持者參加集會。（Reuters）

今次大選投票將從當地時間17日上午8時開放至下午4時，初步結果預計當晚9時過後出爐。官方點票結果將在7日內公布，以正式決定總統寶座誰屬，以及另外的26名參議員與130名眾議員，他們預料將在11月8日正式就職。