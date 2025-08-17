Kanye West演唱會繼斯洛伐克後遭布拉格拒絕：反猶主義沒容身之地

當美國饒舌歌手Kanye West（現改名為Ye）團隊試圖將取消的斯洛伐克演唱會移師布拉格時，他們遭遇這座城市最堅決的抵制。布拉格市長斯沃博達（Bohuslav Svoboda）周六（16日）斬釘截鐵地宣告：「布拉格沒有反猶主義的容身之地！」



負責文化事務的副市長（Jiří Pospíšil）也警告說，布拉格不應該為公開讚揚希特勒（Adolf Hitler）的人提供平台，「布拉格不是慶祝納粹主義的地方，我們親身經歷第二次世界大戰的恐怖，我們絕不能給那些美化這些罪行的人留下空間。」

美國饒舌歌手Kanye West（現改名為Ye）5月8日發布的新曲《Heil Hitler》（意為「希特拉萬歲」）再次因親納粹立場引發爭議，遭YouTube、Reddit及音樂串流平台Spotify和Apple Music下架，惟在社交平台X上仍可見。（X截圖）

這名歌手原定7月在斯洛伐克演出，但由於公眾反對聲浪大，他們稱Kanye West是「最知名的反猶太主義者之一」。根據斯洛伐克傳媒，主辦單位正商談把演唱會移師布拉格，並為已購買斯洛伐克場次門票的觀眾提供換票或退款服務。然而，目前尚無捷克主辦單位公開確認移師布拉格的計劃。

Kanye West於5月8日發布的新曲《Heil Hitler》（意爲「希特拉萬歲」）再次因親納粹立場引發爭議。