白宮：特朗普8.19凌晨分別晤澤連斯基及歐洲領袖

白宮8月17日公布美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會晤安排，指雙方會面後，特朗普隨即與歐洲多名領袖舉行會談。



白宮公佈特朗普在18日的行程，指歐洲領導人在周一（18日）中午12時（香港時間19日零時）抵達白宮。特朗普下午1時（香港時間19日凌晨1時）會見澤連斯基，並在下午1時15分舉行雙邊會晤。

特朗普會後將於下午2時15分會見歐洲領導人，之後在下午3時與他們出席多邊會議。

除了澤連斯基，今次赴美參加會議的歐洲領袖包括歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、德國總理默茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默），以及北約秘書長呂特（Mark Rutte）。

特朗普在自家社交平台Truth Social發文，形容從來未試過一次招待這麼多歐洲領袖，形容是白宮的大日子。