特朗普據報改變立場　支持烏放棄頓巴斯換停戰　明與澤連斯基商討

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月15日在阿拉斯加舉行峰會後，外媒報道普京會上提出烏克蘭從東部頓巴斯地區頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）撤軍，以換取停戰，美媒16日引述消息人士指，特朗普改變立場，轉為支持烏放棄領土的計劃，周一將在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）商討。



2025年8月15日，特朗普在停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

路透社等傳媒較早前引述消息人士指，普京就停火向特朗普提出多個條件，包括願意凍結俄軍赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）南部地區的戰線，且不會發動新的攻勢去佔領更多領土。烏克蘭則需撤出頓涅茨克與盧甘斯克兩州，面積達約6,600平方公里。

消息人士並透露，普京要求烏克蘭及西方國家正式承認在2014年遭俄羅斯吞併的克里米亞（Crimea）主權。

2025年8月16日，在俄羅斯控制的頓涅茨克（Donetsk），工人們正在清理一棟遭到砲擊的公寓大樓廢墟。（Reuters）

《紐約時報》16日引述兩位匿名的歐洲高級官員報道，特朗普在與普京見面後，向歐洲領袖表示他支持烏克蘭以放棄一些領土換取停戰的計劃，特朗普18日將在白宮與到訪美國的澤連斯基商討該計劃。

報道形容，特朗普如今的新表態，與他上週與歐洲盟友達成的大部份共識相違背，在與普京會面後，特朗普放棄立即停火的要求，並認為只要澤連斯基同意放棄頓巴斯地區，就能迅速達成和約，但當中會包括一些未被俄羅斯軍隊佔領的地區。

圖為烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普於4月26日出席天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，在梵蒂岡會面。（Reuters）

俄軍目前控制頓涅茨克約70%的地區，其最西端領土仍在烏克蘭控制之下；而盧甘斯克除了其最西端的一小部份地區外，其餘全部由俄軍控制。

澤連斯基在美俄元首會議開始前，曾多次公次重申他將拒絕烏軍撤出頓巴斯地區的任何提議。他16日在社交平台X（前稱Twitter）發文，談及與特朗普討論美俄峰會一事，他重申必須達成真正及長久的和平，而不是在俄羅斯侵略之間的稍停，並表明應該盡快阻止殺戮，以及在戰場、天空及港口基建都要停火。