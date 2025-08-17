美媒：特朗普希望最早於8月22日安排美俄烏三方會談
撰文：張涵語
出版：更新：
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於8月18日訪問白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論俄烏戰爭問題。美媒Axios報道稱，特朗普希望最早於8月22日安排美俄烏三方會談，但前提是周一（18日）與澤連斯基的會談進展順利。
美媒報道稱，副總統萬斯（JD Vance）和至少一位歐洲領導人，預計將出席18日澤連斯基與特朗普在白宮的會談。
特朗普在美俄峰會後，致電歐洲領導人稱，想最早於8月22日安排與澤連斯基和普京的三方會晤。但根據普京提出的停火條件，料取得巨大突破的可能性不大。
普京要求，如果烏克蘭從東部頓巴斯地區的頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）撤軍，俄方願凍結赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）南部地區的戰線，且不會發動新的攻勢去佔領更多領土。
然而，有熟悉澤連斯基想法人士向英媒透露，澤連斯基不會同意撤出頓涅茨克，但願意於18日與特朗普會晤或潛在的美俄烏三方會議中討論領土問題。
美俄峰會機密文件傳驚現酒店公共打印機 特朗普政府安保再受質疑美俄峰會｜加拿大總理卡尼：特朗普正創造機會結束俄烏戰爭普京形容美俄元首會坦誠 與特朗普討論在公平基礎上解決俄烏戰爭澤連斯基8.18訪白宮晤特朗普 路透社：歐洲國家領導人獲邀出席