美媒：特朗普希望最早於8月22日安排美俄烏三方會談

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於8月18日訪問白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論俄烏戰爭問題。美媒Axios報道稱，特朗普希望最早於8月22日安排美俄烏三方會談，但前提是周一（18日）與澤連斯基的會談進展順利。



美媒報道稱，副總統萬斯（JD Vance）和至少一位歐洲領導人，預計將出席18日澤連斯基與特朗普在白宮的會談。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

特朗普在美俄峰會後，致電歐洲領導人稱，想最早於8月22日安排與澤連斯基和普京的三方會晤。但根據普京提出的停火條件，料取得巨大突破的可能性不大。

普京要求，如果烏克蘭從東部頓巴斯地區的頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）撤軍，俄方願凍結赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）南部地區的戰線，且不會發動新的攻勢去佔領更多領土。

美俄關係：圖為2025年8月15日，特朗普與普京在阿拉斯加舉行峰會後，一同會見傳媒。（Reuters）

然而，有熟悉澤連斯基想法人士向英媒透露，澤連斯基不會同意撤出頓涅茨克，但願意於18日與特朗普會晤或潛在的美俄烏三方會議中討論領土問題。