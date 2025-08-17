特朗普澤連斯基8.18會晤　歐盟北約德法意英芬蘭領袖將赴美參加

美俄峰會後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）定於8月18日在白宮會見赴美的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），商討俄烏問題，歐盟、北約、德國、法國、意大利、英國、芬蘭領導人17日相繼公布，將前往華盛頓陪同澤連斯基出席這次會議。



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在社交網站稱，在澤連斯基的請求下，她將參與8月18日在白宮的會議。在此之前，她也會在17日迎接澤連斯基，一起出席「自願聯盟」的會議。

其後根據德國、法國、意大利、芬蘭、英國政府宣布，德國總理默茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）也會前往華盛頓參加。

北約之後也表示，北約秘書長呂特（Mark Rutte）將訪美參加會議。

德國政府稱「會談將討論安全保障、領土問題以及繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略等問題，這包括繼續制裁施壓。」

法國指，領導人將繼續「協調歐洲與美國之間的關係，以實現公正持久的和平，維護烏克蘭切身利益和歐洲安全」。

2025年7月23日，德國柏林，圖為馬克龍在會見默茨（不在圖中）前會見傳媒。（Getty）

特朗普8月15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在阿拉斯加舉行峰會後，外媒報道普京會上提出烏克蘭從東部頓巴斯地區頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）撤軍，以換取停戰。

美媒16日引述消息人士指，特朗普改變立場，轉為支持烏放棄領土的計劃，8月18日將在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）商討。