特朗普發神秘帖文　內容僅「4英文字母」　語焉不詳引發外界猜測

美國總統特朗普（Donald Trump）8月17 日在其社交平台Truth Social發布一則僅含四個英文字母「Bela」的簡短帖文，且未有附上任何說明或上下文，引發各界關注與猜測。



這則帖文是出現在特朗普準備接見澤連斯基與歐洲多位領導人的前夕，由於語焉不詳，使留言區充滿網友的各種推測與揣測。有支持者在帖文底下不斷重複「Bela！」；也有網友提出可能與「白俄羅斯」（Belarus）有關的聯想，認為貼文或許暗示新的地緣政治動態。還有人表示，這個字在意大利文中，如果寫成是兩個「L」，即是「bella」，其意思是「美麗」。

美國總統特朗普（Donald Trump）的最新帖文，僅含四個英文字母「Bela」，且未有附上任何說明或上下文，引發各界關注與猜測。(網上截圖)

與特朗普一直不咬弦的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）則藉此機會宣稱，自己正在獲勝。反對特朗普的保守派團體林肯計畫（Lincoln Project）則寫道，特朗普投下了一則新的「Covfefe」。

2017年，特朗普在其第一任期內，曾發布一篇名為「covfefe」的「謎之Twitter」帖文，讓許多美國民眾大感困惑。其內容是：「雖然傳媒持續有負面的covfefe」（Despite the constant negative press covfefe）。當時沒有人知道covfefe是甚麼，不少網民猜度甚至惡搞covfefe，該帖文數小時才被刪除。不過，白宮發言人後來出來解畫，表示總統與少數人士知道covfefe的意思。

2017年，特朗普也曾在其Twitter帖文中曾出現謎樣字眼covfefe。（網上擷圖）

不論這則帖文的真正意思為何，有意見認為，這則看似無意的帖文，在當下政治高度敏感時刻，不單引發外界的廣泛關注和解讀，同時也再次展現特朗普擅長藉由社交媒體操作話題的能力。