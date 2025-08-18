湯告魯斯不給特朗普面子？　一原因婉拒其欽點的甘迺迪中心榮譽獎

旨在表揚藝術家對美國文化貢獻的甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）日前公布今年的得獎者名單，得主包括美國動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）、殿堂級重金屬搖滾樂隊Kiss、音樂劇巨星Michael Crawford、女歌手Gloria Gaynor等，頒獎禮將於12月7日於華盛頓舉行，並由美國總統親自出席頒獎。有美媒透露，影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）原本也是今年的得主之一，惟他以「行程衝突」為由婉拒了。



這是特朗普（Donald Trump）再度當選美國總統後，首個甘迺迪中心榮譽獎得奬名單。他今年一上任，便擴大自己對甘迺迪中心的掌控力。

特朗普早前在公布名單時，於甘迺迪中心的國家大廳自豪表示：「我的參與度大概有98%，所有得獎者都經過我這一關。」（Reuters）

特朗普在公布名單時，於甘迺迪中心的國家大廳自豪表示：「我的參與度大概有98%，所有得獎者都經過我這一關。」他又指，自己拒絕過於「覺醒」（woke）者入圍。

雖然湯告魯斯婉拒了甘迺迪中心榮譽獎，但他仍將於11月16日出席州長頒獎禮，獲頒奧斯卡榮譽獎，以表揚他多年來對影壇的貢獻。

湯告魯斯今年主演的《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）叫好又叫座，還剛拍完一部由艾力謝路高沙里斯依拿力圖（Alejandro G. Iñárritu）執導的新片，預計2026年10月上映。