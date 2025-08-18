美烏歐峰會在即　澤連斯基晤美特使　特朗普促放棄克里米亞｜最新

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日下午1時15分（香港時間19日凌晨1時15分）左右將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，之後也會有多位歐洲領袖加入會談。澤連斯基已經抵達美國首都華盛頓特區，特朗普則在會面前夕發文稱，烏克蘭想停戰的話，就要「不取回克里米亞，永遠不加入北約」。本文會持續更新有關這次峰會的消息。



【21:11】 烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報道，澤連斯基正與美國的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）會面。

烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）2025年8月18日遭遇俄軍襲擊的情況（Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv region/Handout via REUTERS）

【20:55】根據英國廣播公司（BBC），美國、烏克蘭、歐洲領袖的峰會時間表如下：

美東時間中午12時（香港時間凌晨0時）：歐洲各領袖抵達白宮

美東時間下午1時（香港時間凌晨1時）：特朗普迎接澤連斯基

美東時間下午1時15分（香港時間凌晨1時15分）：特朗普與澤連斯基會談開始

美東時間下午2時15時（香港時間凌晨2時15分）：特朗普迎接各歐洲領袖

美東時間下午3時（香港時間凌晨3時）：特朗普與歐洲各領袖的會談開始

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、德國總理默茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）都會參與跟特朗普的會談。

【20:47】英國首相施紀賢正前往美國，他拍片表示「每個人都希望結束這一切，尤其是烏克蘭人」，又稱為了實現公平公正的持久和平，必須確保正確行事，且正確行事符合英國的利益。

【20:00】根據白宮公布，特朗普將於美東時間下午1時15分（香港時間19日凌晨1時15分）在白宮橢圓形辦公室會見澤連斯基，然後在下午3時（香港時間19日凌晨3時）於東廳與所有歐洲領袖一起會面。

澤連斯基：需可靠安全保障

【19:50】澤連斯基在社交網站發文及上傳影片，顯示烏克蘭受俄軍攻擊的情況。

他指「俄羅斯戰爭機器不顧一切地繼續摧殘生命...... 正因如此，我們需要可靠的安全保障。正因如此，俄羅斯不應因參與這場戰爭而獲得獎勵。戰爭必須結束。莫斯科必須聽到停止這個詞。」

2025年7月10日，意大利羅馬，圖為澤連斯基在會議上發表講話，討論未來戰後重建議題。（Reuters）

特朗普促烏放棄克里米亞、不加入北約

在會談前夕，特朗普發文指，若然澤連斯基想的話，他可以立即結束俄烏戰爭，就是不取回克里米亞，永遠不加入北約，形容「有些事情永遠不會改變」。