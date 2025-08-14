中柬泰外長雲南舉行非正式會談　王毅籲兩國對話協商重歸於好

中國外交部長王毅14日在雲南安寧會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）和泰國外長瑪里（Maris Sangiampongsa），三方同日舉行非正式會談。



據中國外交部，王毅會見柬埔寨外長時表示，中柬是鐵杆朋友，更是全天候命運共同體，始終相互支持、守望相助。他又稱，柬、泰都是中國的好鄰居、好朋友，期待雙方加強接觸交流，恢復友好互信。中方相信當事方能夠通過對話協商妥善解決分歧，支持東盟為此發揮積極作用，維護好東盟的團結。布拉索昆介紹了柬泰關係近況，感謝中方積極勸和促談，推動局勢降溫。

2025年8月14日，中國外交部長王毅8月14日在雲南安寧，會見來華出席瀾湄合作第十次外長會的柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）。（中國外交部）

布拉索昆表示，柬中是全天候命運共同體，保持密切高層交往。柬方高度重視對華關係，感謝中方的無私支持幫助，期待提升合作水平，取得更多合作成果。中國在國際地區事務中發揮着建設性作用，是和平與發展的象徵。「一帶一路」和三大全球倡議從理念到行動，成效顯著。安寧寓意和平安寧，柬方願全力支持參與，希望通過此次外長會，推動瀾湄合作加快發展，促進地區繁榮穩定。

會見泰國外長時，王毅表示，今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」。半個世紀以來，無論國際風雲如何變幻，雙方始終堅定相互支持，推進各領域務實合作，「中泰一家親」更加深入人心。中方願同泰方一道，加快中泰鐵路建設，鼓勵更多企業赴泰投資興業，深挖綠色發展、數字經濟、人工智能等領域合作潛力，確保地區產供鏈穩定暢通。希望泰方為中國企業提供更多政策支持和便利條件。

王毅還稱，瀾湄合作務實高效、互利共贏，已成為最成功的次區域合作機制。瀾湄合作進入第十個年頭，處於承前啟後的關鍵階段。此次外長會在中國安寧舉行，安寧寓意和平、和睦、和諧。中方願同泰方發揮共同主席國作用，確保會議取得圓滿成功，維護團結合作大局，維護地區和平穩定。

2025年8月14日，中國外交部長王毅在雲南安寧，會見來華出席瀾湄合作第十次外長會的泰國外長瑪里（Maris Sangiampongsa）。（中國外交部）

瑪里表示，泰中關係過去50年成果豐碩。泰方期待同中方共同推動雙邊關係持續健康發展，深化泰中友好，讓泰中關係的下一個50年在雙多邊領域都取得更多合作成果。安寧是個美麗的現代化小城，體現了中國的發展理念和成就，值得學習借鑑。泰方高度重視瀾湄合作，相信在中國的戰略引領下瀾湄合作將走深走遠，為區域繁榮穩定發揮更大作用。

雙方亦就泰柬邊境局勢交換意見。王毅表示，中方支持泰柬雙方加強對話協商，重建互信，重歸於好，支持東盟以「東盟方式」解決好東盟內部的問題。中方願根據雙方意願提供必要協助。瑪里高度讚賞中方客觀公正立場和為推動局勢降溫發揮的建設性作用。