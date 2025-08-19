美烏歐峰會｜俄烏領袖或兩週內會晤　澤連斯基：不應有任何條件

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及歐洲多名領袖會面，討論結束俄烏戰爭，特朗普稱正安排俄烏兩國領袖會面，澤連斯基強調，會面不應有任何條件。



澤連斯基向傳媒表示，已準備與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行雙邊會晤，但如果自己就會面提出停火或其他問題作為條件，俄羅斯亦會提出類似要求，導致談判受影響，因此他認為雙方都不應為會面設任何條件。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及歐洲領導人。（Reuters）

他亦提到，特朗普在會面期間曾向他展示烏克蘭前線的地方，兩人為地圖上的領土有些少爭辯，但沒有發生爭執，形容當時大家有非常熱情、良好及實質的討論。

特朗普、澤連斯基及歐洲領袖會談期間，特朗普途中曾與普京通話，與會的德國總理默茨（Friedrich Merz）之後表示，普京同意在未來兩週內會晤。