特朗普白宮再晤澤連斯基　氣氛輕鬆無口角　稱讚對方穿西裝

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在阿拉斯加舉行峰會後，8月18日下午1時（香港時間19日淩晨1時）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會談，為時隔半年後兩人再次在白宮會面。澤連斯基今年2月訪美時，與特朗普發生激烈爭吵，提前離開白宮。



今次會面的場面一如2月，特朗普和澤連斯基並肩坐在橢圓形辦公室，剛從英國度假回來的副總統萬斯（ JD Vance）坐在特朗普左側的沙發上，就連2月質疑澤連斯基衣著的電視記者 Brian Glenn也再次出現在了記者席上。英國《每日電訊報》報道，但在會見媒體的過程中，與上次在鏡頭前事情失控的情況不同，這次會面氣氛明顯輕鬆。

澤連斯基這次穿了黑色西裝外套，沒打領帶。此前曾嘲諷澤連斯基衣著的 Brian Glenn，這次稱澤連斯基看起來「棒極了」，特朗普稱「我也說了同樣的話」。

澤連斯基在會晤時，也向特朗普表達對第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的感謝，對方上周致函普京，表達了對烏克蘭兒童被帶到俄羅斯的憂慮。澤連斯基說：「我感謝你的妻子，美國第一夫人，」當澤連斯基向特朗普遞上感謝信時，他補充說：「這不是寫給你的，而是寫給你妻子的。」

面對記者時，兩位總統都對最棘手的問題避而不答，只是用一些含糊其辭的陳腔濫調來回應。至於今年2月幾次尖銳介入的萬斯，這次則一言不發。