俄外交部：不接受北約軍隊進駐烏克蘭　將導致局勢急劇升級

據俄羅斯衛星通訊社等媒體報道，當地時間8月18日，俄羅斯外交部表示，北約（NATO）國家在烏克蘭境內部署軍隊的任何方案都絕對不可接受，這會導致局勢急劇升級。



針對西方國家關於派遣北約國家軍事特遣隊可能性的言論，俄羅斯外交部發表評論說， 「我們重申多次表明的立場，即我們堅決反對任何設想在烏克蘭部署北約軍事特遣隊的情況，這可能導致衝突不受控制的升級，並造成不可預見的後果」。

俄外交部表示：「俄羅斯和美國領導人在安科里奇表現出對全面、公正和可持續解決烏克蘭衝突的真正願望，包括消除其根本原因的背景下，英國的相關言論不僅與俄美雙方的努力不一致，且顯然旨在破壞俄美的努力。」

2025年8月15日，特朗普在停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

俄外交部稱，英國和其他歐洲國家可能在烏克蘭部署北約特遣隊，這是「煽動繼續衝突」。

今年早些時候，馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）和英國首相施紀賢（Keir Starmer）曾提議停火後，在烏克蘭部署歐洲安全部隊，但這一提議沒有獲得美國的支持。

當地時間8月18日，施紀賢發言人表示，英國政府對烏克蘭加入北約的支持「沒有改變」。

2025年7月9日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）與英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦唐寧街10號舉行雙邊會談。（Reuters）

「烏克蘭走上了一條不可逆轉的道路。俄羅斯不能否決烏克蘭加入北約的進程。我們的重點是烏克蘭的公正和持久和平，我們歡迎總統特朗普（Donald Trump）為實現這一目標所做的努力。」該發言人稱。

當日，美國總統特朗普在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zenelsky）以及英法德意等歐洲領導人會晤，共同探討如何結束俄烏衝突。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及歐洲領導人。（Reuters）

特朗普透露，接下來將着手籌備美俄烏三方領導人會晤，並將在三邊會談上討論俄烏停火和領土問題。會面前，特朗普表示，澤連斯基不可能收回克里米亞，也無法加入北約。

本文獲《觀察者網》授權轉載

