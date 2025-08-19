歐洲領袖晤特朗普　馬克龍提議下次召開美歐俄烏四方會談

英國媒體報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月18日（週一）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及歐洲多國領導人就俄烏戰爭舉行和平會談。馬克龍提議未來就烏克蘭問題舉行俄羅斯、烏克蘭、美國和歐洲共同參與的四方會談（four-way meeting）。



據路透社報道，馬克龍在會議期間表示，由美國、俄羅斯和烏克蘭三方參加的三方會談「非常重要，因為這是解決問題的唯一途徑」，惟他同時建議歐洲也應參與其中，但並沒有具體說明誰應該代表歐洲發言。

2025年8月18日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，中）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）在白宮舉行會面，就如何結束俄烏戰爭舉行談判。（Reuters）

馬克龍在會談新聞發布會記錄中表示：「作為後續行動，我們需要舉行四方會談，因為當我們討論安全保障時，我們談到的是整個歐洲大陸的安全，這就是為什麼我們在這裏與烏克蘭一起團結一致。」

2025年8月18日，美國華盛頓，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，左）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（不在圖中）美國總統特朗普（Donald Trump，右）以及歐洲多國領導人舉行會面，就結束俄烏戰爭進行談判。圖為馬克龍與特朗普在會晤期間交談。（Reuters）

報道指，來自英國、德國、意大利、芬蘭、歐盟和北約的領導人18日（週一）一同在白宮與澤連斯基及特朗普舉行會談。歐洲領導人前往華盛頓，以表達對烏克蘭的聲援，並推動在任何和平協議中為烏克蘭提供強而有力的安全保障。