歐洲領袖晤特朗普 馬克龍提議下次召開美歐俄烏四方會談
撰文：王海
英國媒體報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月18日（週一）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及歐洲多國領導人就俄烏戰爭舉行和平會談。馬克龍提議未來就烏克蘭問題舉行俄羅斯、烏克蘭、美國和歐洲共同參與的四方會談（four-way meeting）。
據路透社報道，馬克龍在會議期間表示，由美國、俄羅斯和烏克蘭三方參加的三方會談「非常重要，因為這是解決問題的唯一途徑」，惟他同時建議歐洲也應參與其中，但並沒有具體說明誰應該代表歐洲發言。
馬克龍在會談新聞發布會記錄中表示：「作為後續行動，我們需要舉行四方會談，因為當我們討論安全保障時，我們談到的是整個歐洲大陸的安全，這就是為什麼我們在這裏與烏克蘭一起團結一致。」
報道指，來自英國、德國、意大利、芬蘭、歐盟和北約的領導人18日（週一）一同在白宮與澤連斯基及特朗普舉行會談。歐洲領導人前往華盛頓，以表達對烏克蘭的聲援，並推動在任何和平協議中為烏克蘭提供強而有力的安全保障。
