美國務院撤銷超6000學生簽證　強調打擊恐怖主義等違法行為

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已經撤銷了逾6000個學生簽證，原因是預期逗留和犯法，其中少數案例涉及「支持恐怖主義」。



路透社報道，一名美國國務院官員說，約4000份簽證因違法行為被撤銷，其中絕大多數涉及襲擊行為。其他違法行為包括酒後駕駛以及破門行竊等。

2025年6月14日，美國加州，圖為學生在舉起標語集會，反對特朗普政府施政。（Getty）

這名官員引用國務院的相關規定稱，另有約200至300份簽證因涉恐被撤銷。有關規定列出的理由包括「從事恐怖活動」以及「與某些恐怖組織存在聯繫」。不過，官員並未透露簽證被撤銷的學生支持哪些組織。

此前，美國務院5月底要求駐外使領館暫停預約新的國際學生簽證面談。美國6月恢復處理外國學生的簽證申請，但表明會大幅加強對申請者社交媒體賬號的審查力度。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）曾說，他已撤銷了數百甚至上千人的簽證，這包括學生簽證，原因是他們參與了「違背美國外交政策優先事項的活動」。

2025年5月29日，美國麻薩諸塞州劍橋市，哈佛大學的學生正步行前往出席第374屆畢業典禮。（Reuters）

魯比奧此前說，已有數百或數千人包括外國學生的簽證被取消，因為他們參加了與美國外交政策相悖的活動，例如聲援巴勒斯坦以及批評以色列在加沙的軍事行動。

特朗普再次執政後，向哈佛大學、哥倫比亞大學等高校開火，以打擊校園內的反猶太主義和多元包容性（DEI）政策。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

