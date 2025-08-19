美國務院撤銷超6000學生簽證 強調打擊恐怖主義等違法行為
撰文：聯合早報
出版：更新：
特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已經撤銷了逾6000個學生簽證，原因是預期逗留和犯法，其中少數案例涉及「支持恐怖主義」。
路透社報道，一名美國國務院官員說，約4000份簽證因違法行為被撤銷，其中絕大多數涉及襲擊行為。其他違法行為包括酒後駕駛以及破門行竊等。
這名官員引用國務院的相關規定稱，另有約200至300份簽證因涉恐被撤銷。有關規定列出的理由包括「從事恐怖活動」以及「與某些恐怖組織存在聯繫」。不過，官員並未透露簽證被撤銷的學生支持哪些組織。
此前，美國務院5月底要求駐外使領館暫停預約新的國際學生簽證面談。美國6月恢復處理外國學生的簽證申請，但表明會大幅加強對申請者社交媒體賬號的審查力度。
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）曾說，他已撤銷了數百甚至上千人的簽證，這包括學生簽證，原因是他們參與了「違背美國外交政策優先事項的活動」。
魯比奧此前說，已有數百或數千人包括外國學生的簽證被取消，因為他們參加了與美國外交政策相悖的活動，例如聲援巴勒斯坦以及批評以色列在加沙的軍事行動。
特朗普再次執政後，向哈佛大學、哥倫比亞大學等高校開火，以打擊校園內的反猶太主義和多元包容性（DEI）政策。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
特朗普威脅沒收哈佛所有專利 美媒：懲罰大學「縱容反猶太」新招特朗普要求大學披露種族錄取數據 業界：可能違法英國傳將收緊大學招收留學生標準 以防濫用學生簽證申請庇護美國布朗大學付3.9億元與特朗普政府和解 承諾不推廣「非法DEI」