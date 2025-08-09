特朗普威脅沒收哈佛所有專利　美媒：懲罰大學「縱容反猶太」新招

據《華爾街日報》（WSJ）8月8日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府警告哈佛大學，如果審查發現該大學未遵守聯邦法律，政府可能會接管其價值數億美元的專利。此舉標誌着白宮與這所美國最古老大學之間持續衝突的升級。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周五致信哈佛大學校長加伯（Alan Garber），告知政府計劃對哈佛大學持有的所有專利進行全面審查。

2025年6月5日，美國華盛頓特區，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在眾議院撥款委員會聽證會上作證。（Reuters）

信中說：「我們認為，哈佛大學未能履行其對美國納稅人的義務，並且違反了與哈佛聯邦資助研究項目及由此產生的知識產權（包括專利）相關的法定、監管和合同要求。」

一位哈佛大學發言人將此舉稱為「針對哈佛捍衛其權利和自由的又一次報復性行動」。該發言人表示，哈佛的技術和專利有助於拯救生命和重塑行業，並且哈佛致力於遵守圍繞聯邦資助研究成果申請專利的所有聯邦法律。

《華爾街日報》則評論稱，這是特朗普政府試圖從另一個角度懲罰哈佛大學「未能制止校園內反猶主義」。此前美國政府已凍結了原計劃向哈佛大學撥付的數十億美元研究經費，並切斷了該大學未來獲得撥款的渠道。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

盧特尼克表示，哈佛大學方面必須在9月5日之前做出回應，提供一份源於聯邦資助研究撥款的所有專利清單，並提供訊息證明其遵守了聯邦法規。美國國會於1980年通過的《貝赫-多爾法案》（Bayh-Dole）允許社會機構在使用了來自納稅人的經費後也能保留發明專利的所有權，但該機構必須進行一系列訊息披露，包括證明美國人民將如何從該發明專利中收益，否則政府機構有權回收該專利的所有權。

而根據官方網站的訊息，哈佛大學擁有超過5800項專利。在截至6月的上一個財年中，哈佛大學還獲得了159項新專利。

報道還稱，目前美國政府已與包括加州大學洛杉磯分校（UCLA）、康奈爾大學和西北大學在內的多所大學進行類似的談判。有消息稱，美國政府已經與哥倫比亞大學達成2億美元的和解協議，與布朗大學達成5000萬美元的協議。而與哈佛大學達成此類協議是美國政府近期的一項「重要任務」。

2025年4月29日，美國馬薩諸塞州，圖為哈佛大學內的學生參加集會反對特朗普削減聯邦政府對大學的資助。（Reuters）

有消息人士表示，美國政府和哈佛大學在近幾週還有着「斷斷續續」的談判。哈佛大學方面則拒絕對此事發表評論。

此前，特朗普方面已經試圖阻止哈佛大學招收外國留學生、威脅取消其免稅地位，並對其接受外國捐贈的情況發起調查。哈佛大學則兩次對美國政府提起訴訟，要求法院對美國政府「不當削減」其高達22億美元的撥款一事作出裁決。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

