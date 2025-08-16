加拿大航空工會啟動罷工下午1時起停飛　取消623航班10萬人受影響

英國媒體報道，加拿大航空（Air Canada）與工會的勞資談判在8月13日宣告破裂。加航表示，代表其近10,000名空服員的工會計劃在美東部時間16日凌晨1時（香港時間16日中午1時）起開始罷工。截至當地時間15日晚上8時（香港時間16日上午8時），受罷工影響，已取消航班總數有623班，受影響乘客逾100,100人。



加拿大航空在社交平台上分享受罷工影響的最新資訊：

加拿大航空15日（周五）在其官網表示，為了給乘客提供確定性，加航已開始分階段逐步暫停大部分航班，並將在未來兩天內完成。

據路透社報道，代表加航1萬名空服員的工會呼籲，總理卡尼（Mark Carney）領導的少數派自由黨政府，不要同意由加航提出對勞資雙方具約束力的仲裁要求。

工會表示，實施仲裁將阻止加航空服員自1985年以來首次罷工。此前，雙方的合約談判因工會要求提高薪酬和補貼無償工作而陷入僵局。

2025年8月11日，加拿大安大略省密西沙加市，由加拿大公共僱員工會 （Canadian Union of Public Employees，CUPE) 代表的加拿大航空公司（Air Canada）空服人員在多倫多皮爾遜國際機場外舉行抗議，重申他們在與加拿大航空公司進行合約談判時的薪酬要求。（Reuters）

報道指，加拿大就業和家庭部長Patty Hajdu會見了加拿大航空公司和工會，敦促雙方「更加努力」達成協議。

Hajdu強調：「代表加航空乘務員的加拿大公共僱員工會（Canadian Union of Public Employees，CUPE）與加拿大航空公司需要繼續談判，需要有效地解決這個問題。現時談判進展如此之小，令人無法接受。」