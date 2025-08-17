加拿大航空罷工　政府介入仲裁下令恢復營運　工會：侵犯勞工權利

加拿大航空（Air Canada）與工會的勞資談判破裂後，代表其近1萬名空服員的工會在8月16日凌晨1時起開始罷工，近700班航班、逾10萬乘客受影響。政府同日稍後宣布介入工潮，要求加航全面恢復營運，並安排審裁機構對這場勞資糾紛進行具有約束力的仲裁。對此，工會認為此舉等於獎勵資方拒絕公平談判的行為，侵犯了勞工進行工業行動（Job action）的權利。



路透社及加拿大廣播公司（CBC）報道，加拿大就業與家庭部長哈伊杜（Patty Hajdu）記者會上表示，她已援引勞工法要求加拿大工業關係委員會（Canada Industrial Relations Board，CIRB）命令加航各方恢復運作，及對勞資雙方實施具有約束力的仲裁。

哈伊杜表示：「這不是我輕易作出的決定，但（加航罷工）對加拿大人和我們的經濟可能造成的直接負面影響實在太大了。」她指出，如果委員會批准政府的要求，加航已表示將可在4到5天全面恢復營運。

雖然哈伊杜聲稱CIRB最有能力幫助勞資雙方就未解決事項達成共識，但加拿大公共僱員工會（CUPE）強烈批評該決定，稱政府的強制仲裁侵犯空服員進行工業行動的憲章權利。

路透社稱，飽受美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府關稅影響的加拿大企業卻支持政府介入仲裁以縮短罷工時間。

加拿大商會公共政策主管Matthew Holmes在一份聲明中表示：「（勞資）雙方宣布談判陷入僵局後，貴重貨物運輸停頓，乘客滯留，政府作出了正確的決定。」