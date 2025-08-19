再赴白宮　澤連斯基穿西裝、5分鐘內連說11次謝謝　特朗普很滿意

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）8月18日再訪白宮，會晤美國總統特朗普（Donald Trump），與上次爆發口角不同的是，這次澤連斯基穿西裝登場，更大賣口乖連說謝謝，據美媒指，特朗普對這次會談很滿意。



澤連斯基這次到訪，為時隔半年後與特朗普再次在白宮會面。澤連斯基2月訪美時，與特朗普發生激烈爭吵，提前離開白宮。美媒之後曾引述消息報道，澤連斯基當時拒穿西裝赴白宮，惹特朗普不滿。

事隔半年，這次澤連斯基穿上黑色軍裝風格西裝，此前曾嘲諷澤連斯基衣著的電視記者Brian Glenn，在現場指澤連斯基看起來「棒極了」，特朗普稱「我也說了同樣的話」，給予稱讚。

特朗普與澤連斯基兩次會面的對比圖，上圖為2025年8月18日的會面，氣氛輕鬆得多，下圖為2025年2月28日的會面（Reuters）

在這次會面上，澤連斯基更是連說謝謝，據《華盛頓郵報》統計，他在公開發言的約4.5分鐘時間內，就向特朗普連說11次謝謝。在上次會面時，兩方爆發罵戰，美國副總統萬斯（JD Vance）曾批評澤連斯基不知感恩，指「整場會面，你有說過一次謝謝嗎？」

報道指，澤連斯基這次與其他歐洲、北約領導人一起對特朗普表示感謝和讚揚，他「謝謝特朗普在白宮接待他」、「謝謝特朗普試圖結束俄羅斯對烏克蘭的戰爭」、「謝謝特朗普把他介紹給其他嘉賓和傳媒」、「謝謝特朗普與他有非常愉快的交談」，甚至「謝謝特朗普贈送他一張烏克蘭地圖」。

美媒紛紛指，特朗普對這次會面很滿意、很高興，特朗普在社交網站稱「每個人都對俄羅斯和烏克蘭實現和平的可能性感到非常高興」。

2025年8月18日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮與美國總統特朗普（Donald Trump），向對遞交由烏克蘭第一夫人葉蓮娜・澤連斯卡婭（Olena Zelenska）寫給美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的信。（Reuters）