特朗普忘記關咪高峰曝光對話：普京「想為我」達成和平協議︱有片

美國總統特朗普（Donald Trump）8月18日於白宮會見烏克蘭和多位歐洲領袖，在正式展開多邊會談之前，特朗普私下和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）「咬耳仔」，悄悄地透露俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）「想為我做一筆交易」，達成和平協議。這段對話隨後流出，引發外界關注。



據美媒報導，多邊會談正式開始前，多位領袖準備就位，工作人員也在陸續確定設備裝置。此時，特朗普在場邊悄悄地和馬克龍傾談，他似乎沒有發現自己的咪高峰已經開啟，相關的對話因而外流。

特朗普說：「我認為普京想達成協議。我認為他想為我做一筆交易，達成和平協議，你明白嗎？聽起來真瘋狂。」特朗普還講到，自己準備促成俄烏會談。他續說：「我認識他很久了，我和他一直保持着良好的關係，我認為普京總統也想找到答案。我們拭目以待吧。」

紐約郵報分析指出，特朗普這番暗示普京想要取悅自己的言論，進一步透露他在阿拉斯加會談後對普京的最新評估。(Reuters)

上周五，特朗普於阿拉斯加與普京會面，這是他們自2019年以來的首次會面，雙方就普京參與結束烏克蘭戰爭的和平談判展開討論。紐約郵報分析指出，特朗普這番暗示普京想要取悅自己的言論，進一步透露特朗普在那次會談後對普京的最新評估。