特朗普唔想落台？　向歐洲領袖曬「再做4年」帽子珍藏

據美媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日在白宮與烏克蘭總理澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及歐洲多國領袖舉行會面。有白宮官員上傳照片，可見到特朗普在一間房內，向澤連斯基及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）展示他的「珍藏」，其中包括印有「再做4年」（4 more years）和「特朗普2028」（Trump 2028）字樣的帽子。



白宮總統特別助理兼通訊顧問Margo Martin分享特朗普「再做4年」帽子的照片：

從白宮總統特別助理兼通訊顧問Margo Martin在社交平台分享的照片可見，面帶笑容的特朗普身處一個滿布紀念品的房間內，他手持一個紅色帽子，上面印有「再做4年」的字樣。他身後的澤連斯基也是一臉笑容觀看特朗普的收藏。

在架子上，還可以見到印有其他字樣的帽子，包括「特朗普2028」、「美國」（USA）、「美洲灣」（Gulf of America，原名為墨西哥灣，Gulf of Mexico）、「讓美國再次偉大」(Make America Great Again）以及「特朗普總是對的」（Trump was right about everything）等。

從特朗普的官方零售網站可見，這些帽子一點兒也不便宜，隨便一頂都要50至55美元不等（約390至429美元）。