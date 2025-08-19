特朗普質疑是否有必要先停火　稱非常有可能達成長期和平協議

儘管烏克蘭和歐洲均主張俄烏雙方先停火，再談長期和平協議。但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日在與烏克蘭和歐洲領導人會面時稱，雖然他同樣認為停火更好，但他質疑是否「有必要」停火，因為他相信在「不久的將來」可以達成一項更廣泛的和平協議。



美媒報道，特朗普曾在美俄元首會面前表示，希望迅速實現停火。但在阿拉斯加會談後，特朗普放棄了他先前推動停火的立場，轉而尋求達成一項全面的和平協議，而該協議或需更長時間才能達成。

特朗普在白宮與歐洲領導人會面時說，「我們所有人顯然都希望能立即停火，同時着手推動持久的和平。也許這樣的事情有可能發生，但目前還沒有發生。」

特朗普亦稱，不知道是否有必要在達成長期和平協議前先停火，但其稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）可以討論停火事宜。

「我喜歡停火。從另一個角度來看，停火可以立即停止殺戮。但我相信，在這一切結束後達成一項和平協議是非常有可能實現的，而且可以在不久的將來就實現，」特朗普說。

在會談中，德國總理默茨（Friedrich Merz）則主張先達成停火，稱「我們都希望看到停火。我無法想像下次會議會在沒有停火的情況下舉行。所以讓我們朝這個方向努力，並嘗試利用可能的三方會談向俄羅斯施壓。」