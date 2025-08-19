特朗普晤澤連斯基展標紅俄控區地圖　英媒：或施壓烏克蘭割地求和

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會談後、兩人前往白宮東廳（East Room）與歐洲領導人舉行多邊會議前，特朗普向澤連斯基展示一張標紅俄控烏克蘭地區的地圖。



德國之聲（DW）記者在X稱，一張會議前展示的地圖被擺放在白宮橢圓形辦公室的「堅毅桌」（Resolute Desk）後方，雙方領導人就坐時正好面對地圖。

美國總統助理兼白宮副幕僚長Dan Scavino之後在X發布特朗普與澤連斯基在地圖前討論的照片，佐證德媒記者消息的真實性。

相片顯示，烏克蘭東部地區遭俄羅斯軍隊控制的區域被塗成橙紅色，這約佔戰前烏克蘭全國面積的20%，包括盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱、赫爾松，以及克里米亞等地區。

英國廣播公司（BBC）記者認為，特朗普此舉是在嘗試以這種形式施壓澤連斯基，促使他朝以領土讓步來換取和平的想法邁進。