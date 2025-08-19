王毅晤印度國安顧問　商定明年中國會晤　印公布莫迪將訪華

中國外長王毅訪問印度，8月19日出席中印邊界問題特別代表第24次會晤，與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）會談，中國外交部表示，雙方商定明年在中國舉行第25次會晤。多瓦爾在會上談到印度總理莫迪（Narendra Modi）將訪華出席上合組織峰會。



中國外交部指，王毅與多瓦爾就中印邊界問題和雙邊關係等展開全面深入、富有成效的溝通。

王毅表示今年以來，雙邊關係進入穩步發展軌道，邊境局勢持續穩定向好，中方高度重視莫迪總理赴華出席上海合作組織天津峰會，期待印方為峰會成功舉行作出積極貢獻。

2025年8月19日，中印邊界問題特別代表第24次會晤在新德里舉行，王毅會見印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾（中國外交部）

王毅強調雙方應按照兩國領導人戰略指引，秉持雙軌並進、相互促進、良性循環的思路看待和處理雙邊關係和邊界問題，通過對話溝通增進互信，擴大交流合作，共同推動在邊境管控、劃界談判、跨境交流等方面匯聚共識、明確方向、設定目標，妥善解決具體問題，取得更多積極進展，為兩國關係改善發展不斷營造有利條件。

多瓦爾表示，兩國領導人喀山會晤是印中關係改善發展的轉折點，雙方相互認知發生積極變化，邊境地區保持和平安寧，兩國關係取得突破性的進展。

他稱當前國際形勢動盪不安，印中面臨一系列共同挑戰，有必要增進理解、深化信任、加強合作，這關乎兩國人民福祉與世界和平發展，印方一貫堅持一個中國政策，今年是印中建交75周年，莫迪總理期待赴華出席上海合作組織天津峰會，相信這將推動雙邊關係取得新的發展。

他指印方支持中方作為上合組織輪值主席國辦好峰會，印方願同中方本著積極務實的態度，保持溝通對話，為最終解決邊界問題不斷積累條件。

中國外交部指，雙方就邊界談判早期收獲交換意見，重申將充分發揮特別代表會晤機制作用，按照2005年達成的政治指導原則，本著相互尊重、相互諒解精神，探討公平合理和雙方均能接受的解決方案，與此同時，加強邊境常態化管控，共同維護邊境地區和平安寧。雙方商定明年在中國舉行中印邊界問題特別代表第25次會晤。