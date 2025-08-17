與加拿大雙向旅遊在貿易爭端下受挫　美國遊客下滑7.4%

北美旅遊市場正經歷前所未有的變化。加拿大統計局周一（11日）公布的數據顯示，今年7月赴加美國遊客達180萬人次，首次超越訪美加拿大遊客的170萬人次。這一歷史性逆轉背後，是持續半年的貿易爭端引發的旅遊寒潮。



隨着美加之間的貿易緊張局勢升級，兩國的雙向旅行正在下滑。數據顯示，美國遊客量同比下滑7.4%，加拿大南下遊客則較去年旅遊旺季暴跌37%。這是自今年2月特朗普政府宣布對加徵收關稅以來，跨境旅遊連續第六個月萎縮。

報道引述分析指，特朗普當時戲稱「將加拿大變成第51州」的言論，直接導致加拿大民眾取消赴美行程。

2025年6月16日，美國總統特朗普抵達加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaski），參加七國集團（G7）領導人峰會。（Reuters）

再加上，兩國已逾越8月1日達成貿易協定的最後期限，目前陷入針鋒相對的關稅戰。美國對未納入《加美墨協定》的加拿大商品徵收高達50%的關稅，而加拿大則對數十億美元的美國出口產品徵收25%關稅以作出反制。