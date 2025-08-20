美國巴爾的摩港貨船爆炸火焰衝天現黑蘑菇雲　原因調查中｜有片

一艘滿載煤炭的貨船周一（18日）離開美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩港、前往東非時發生爆炸，調查人員周二正努力確定爆炸原因。



現場影片顯示，爆炸產生的火焰直衝天際，隨後冒出大量濃煙，形成一個黑色的「蘑菇雲」。

當地官員表示，該貨輪爆炸發生在18日晚間，未造成人員受傷，事發後貨船發出了求救信號。現場視頻顯示，火焰直衝高空，隨後黑色的濃煙滾滾升起。

官員稱，周一傍晚發生的爆炸未造成人員傷亡，但巴爾的摩港的主航運通道關閉數小時，以便工作人員尋找爆炸中從船上脫落並掉入水中的一個艙口。周二下午晚些時候，他們宣布航道已重新開放。

根據船舶追蹤網站資訊，這艘長229米長的商船「W-Sapphire號」當時正從巴爾的摩駛往東非，預計約一個月後抵達毛里裘斯港。該船建於2012年，目前懸掛利比里亞國旗。官員們表示，船上裝載的是煤炭。

海岸警衛隊官員稱，爆炸發生時，船上有23名船員和2名引航員。目前，這艘船已錨定在馬里蘭州安納波利斯附近，靠近切薩皮克灣大橋。

掛新加坡旗的「達利號」（Dali）貨船2024年3月26日撞向巴爾的摩（Baltimore）弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge），導致鋼製橋體倒塌，人員和車輛墜入帕塔普斯科河中，6人死亡。