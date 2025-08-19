美烏歐峰會｜澤連斯基夫人致函梅拉尼婭　感謝對方為保護兒童發聲

據美媒報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymr Zelenskyy）18日（週一）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮會面期間，將一封由其夫人葉蓮娜（Olena Zelenska）撰寫的信件交予特朗普，托他轉交給其夫人梅拉尼婭（Melania Trump）。澤連斯基表示，葉蓮娜希望向梅拉尼婭早前呼籲保護兒童表示感謝。



據美國時代雜誌（Time Magazine）報道，澤連斯基在白宮與特朗普舉行會面時，笑着對特朗普總統表示：「這（封信）不是給你的，而是給你妻子的。」

2025年8月18日，美國華盛頓，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）在白宮橢圓形辦公室與美國總統特朗普（Donald Trump，右）會面期間，向他轉交一封由其妻子（Olena Zelenska）寫給特朗普妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的一封信。（Reuters）

據報道，就在15日（上週五），特朗普與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在阿拉斯加舉行峰會期間，特朗普轉交了一封由梅拉尼婭寫給普京的信件，請求其保護兒童。

梅拉尼婭在信中寫道：「每個孩子心中都懷着同樣寧靜的夢想，無論他們是隨機生於一個國家的鄉村，還是出生在一個宏偉的城市中心。他們都夢想着愛、可能性以及遠離危險的安全。普京先生，您一個人的舉動就可以恢復他們悅耳的笑聲。」

根據澤連斯基發起的一項戰略行動計劃——「帶孩子帶回烏克蘭」（Bring Kids Back UA），自俄烏戰爭2022年2月爆發後，近2萬名兒童被強制驅逐出境，這是一項旨在切斷他們與自身傳統和身份認同的更廣泛行動的一部分。包括歐洲安全與合作組織（Organization for Security and Co-operation in Europe，OSCE）在內的新聞媒體和組織報道稱，這些兒童遭受虐待，並被剝奪與家人的聯繫。

2025年7月10日，烏克蘭第一夫人葉蓮娜（Olena Zelenska，左）前往意大利出席公開活動。（X@ZelenskaUA）2025年5月8日，美國華盛頓，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右）在白宮東廳出席美國郵政服務推出紀念前第一夫人芭芭拉·布殊（Barbara Bush）郵票的揭幕儀式。（Getty）

聯合國譴責俄羅斯的行徑。聯合國人權事務高級專員沃克·圖爾克在3月的聲明中表示，俄羅斯的行徑「造成了大規模的人權侵犯，並給數百萬兒童帶來了難以想像的痛苦」。 40個國家和歐盟已呼籲俄羅斯歸還被帶走的兒童。