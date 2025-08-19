魯比奧：美國正努力促成普京與澤連斯基會晤
撰文：洪怡霖
美國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一（18日）表示，在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）建議俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會談後，美國正努力為俄烏羅斯領導人安排一次會晤。
特朗普15日與普京在阿拉斯加舉行峰會後，18日下午1時（香港時間19日凌晨1時）在白宮與澤連斯基會談，之後並有多名歐洲領袖加入舉行閉門會談。此後，魯比奧周一晚接受霍士新聞採訪時稱：「普京只是說『當然，我會見澤連斯基』，這本身就很重要。」
盧比奧說：「我們現在正努力嘗試安排他們在某地會面，這本身將是前所未有。如果進展順利，希望下一次會議將是普京、特朗普和澤連斯基三名總統之間的會晤，我們希望能最終敲定一項協議。」
美媒《華爾街日報》指，克里姆林宮尚未承諾舉行三方領導人會議，澤連斯基與普京也尚未確定會晤日期。盧比奧表示，結束戰爭需要更多努力和時間，但官員正取得進展。
