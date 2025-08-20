阿富汗發生嚴重車禍　逾70人死包括10多名兒童　涉超速及司機疏忽

綜合外媒報道，阿富汗8月19日發生嚴重車禍，至少71人死亡，當中包括17名兒童。當地警方表示，事故原因是涉事載客車輛超速，以及司機疏忽大意。



事發於阿富汗西部赫拉特省（Herat）。當地官員指，周二晚上一架載客巴士，正運送一批剛從伊朗逐出境的阿富汗難民前往阿富汗首都喀布爾，當駛至赫拉特市附近時，與一架貨車及一部電單車相撞，並引發火警。遇難者包括載客巴士上大部分人員，還有貨車與電單車上的4人。

塔利班政府首席發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）證實，罹難者是已被驅逐出伊朗的國民，但表示目前無法提供更多細節。

自6月初伊朗政府設定7月6日為無證難民離開伊朗的最後期限以來，已有近45萬阿富汗人返國。圖為7月20日被遣返的一批阿富汗難民。(Reuters)

交通事故在阿富汗屢見不鮮，部分原因是數十年戰爭後道路狀況不佳、高速公路危險駕駛及缺乏監管。去年12月，在阿富汗中部一條高速公路上發生了兩宗車禍事故，一輛運油車與一輛貨車相撞，造成至少52人死亡。

據聯合國難民署（UNHCR）稱，自6月初伊朗政府設定7月6日為無證難民離開伊朗的最後期限以來，已有近45萬阿富汗人返國。而在車禍前一天，伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）亦宣布，到明年3月，將有另外80萬人被迫離開伊朗。