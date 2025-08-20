特朗普稱已解決7場戰爭白宮公布清單　這2國卻僅為外交爭端未衝突

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（18日）在白宮表示自己已解決6場戰爭後，周二出席電視節目時又稱自己「解決了七場戰爭」。白宮提供一份據稱他已解決的6場戰爭清單，但未有回應特朗普所說的第7場戰爭是什麼。



特朗普周二在「霍士之友」（Fox & Friends）上稱：「我想試着進入天堂。我聽說我（在這方面）情況不妙」。他說：「我想結束它（俄烏戰爭）」。

他表示，根據自己聽到的說法，以他目前的行為和表現來看，他想死後上天堂的希望非常渺茫，因為他的「資格排名」墊底，如果他能上天堂的話，促成俄烏和平協議會是原因之一。

特朗普在節目上還稱，自己已解決7場戰爭。他前一天才在白宮稱自己解決了6場戰爭。當被問及特朗普解決了哪些戰爭，白宮提供了一份6場戰爭的清單，但未明言第7場戰爭是什麼。

2025年8月18日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮會見歐洲多國領導人期間，就結束俄烏戰爭舉行談判，圖為特朗普和與會的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）。（Reuters）

印巴衝突

印度控制的克什米爾地區（Kashmir）4月發生遊客遭槍擊事件，造成26名平民死亡，死者幾乎全是印度教徒。印巴衝突因此短暫再起。特朗普之後把這兩個核大國之間軍事升級結束歸功於自己的調解。

印度承認美國在調解中發揮作用，但表示它是直接與巴基斯坦談判、結束衝突。印度聲稱，巴基斯坦官員在印度軍事打擊的壓力下要求進行停火談判。巴基斯坦否認這一點，並感謝特朗普幫助結束敵對行動。

不同的說法導致華盛頓和新德里之間的關係惡化，這也體現在特朗普的貿易戰中。巴基斯坦稱將以其調解為由，提名特朗普拿諾貝爾和平獎，它面臨美國19%的關稅。另一方面，印度面臨高達50%的毀滅性關稅，這一稅率可能會壓垮印度的出口商。

印巴衝突：2025年5月10日，印度與巴基斯坦同意停火後，巴基斯坦有民眾上街慶祝（REUTERS）

泰柬邊境衝突

這兩個東南亞鄰國今年夏天進行數天衝突，造成至少42人死亡，30多萬人流離失所，這是幾十年來兩國之間最血腥的衝突之一。

特朗普政府當時正在與多個國家討論貿易協議，特朗普表示，他已告知泰國和柬埔寨領導人，除非他們同意停火，否則他會停止貿易談判。

兩天後，官員們在馬來西亞舉行由馬來西亞和美國官員組織的會談，達成一項暫停敵對行動的協議。批評特朗普做法的人士認為，他的干預並未解決衝突的根本問題，不過戰鬥已經停止。

2025年7月28日，泰柬衝突踏入第五天，泰國一輛坦克車駛向位於泰國西薩革省的泰國-柬埔寨邊境，在馬來西亞舉行的泰柬邊界衝突停火談判。（Reuters）

以伊戰爭

包括美國襲擊伊朗核設施在內，以色列和伊朗6月進行12天衝突後，特朗普突然宣布一項停火協議。特朗普在Truth Social上發文說：「摧毀所有核設施和能力，然後，停止戰爭！這是我莫大的榮幸！」

儘管雙方都沒有質疑美國在停火中的作用，但其持久性仍然存疑。伊朗和美國之間關於德黑蘭核計劃未來的談判已經破裂，以色列認為伊朗核計劃是其生存威脅。

儘管美國情報評估認為美國的轟炸嚴重破壞伊朗最先進的核濃縮設施，但一些專家認為，德黑蘭最終可能在其他地點恢復濃縮鈾活動，這是製造核武器所需的。

2025年6月15日，以色列空襲伊朗德黑蘭煉油設施，當地冒起濃煙（WANA via REUTERS）

調解亞美尼亞和阿塞拜疆

特朗普8月邀請亞美尼亞和阿塞拜疆的領導人到白宮，介入一場長期以來由俄羅斯調解的衝突。兩國領導人簽署一項旨在使他們長期衝突更接近結束的聯合宣言。這不是一項和平協議，但這是自1980年代末高加索地區民族衝突爆發以來，雙方首次做出此類承諾。雙方都讚揚特朗普。

盧旺達剛果應美斡旋允結束逾30年衝突

盧旺達和剛果最高外交官6月前往白宮橢圓形辦公室，簽署一項旨在結束一場已持續三十多年的戰爭的和平協議。卡塔爾也在這份協議中扮演主要角色，協議旨在為達成全面和平協議鋪平道路。特朗普稱這份協議是「一項光榮的勝利」。

但自此以後，關於全面協議的談判進展不順，致命的衝突仍在繼續。周一，得到盧旺達的剛果東部的主要反叛組織M23威脅要背棄美國支持的協議，聲稱其主要對手剛果軍隊違反協議條款。

埃及和埃塞俄比亞水壩爭端

埃及和埃塞俄比亞面臨的不是軍事衝突，而是一場關於非洲最大水電站的外交爭端。儘管如此，人們擔心它可能演變成衝突。特朗普曾在2020年表示埃及威脅要「炸毀」大壩。

《紐約時報》指，特朗普的外交努力對解決埃及和埃塞俄比亞的爭端作用甚微。埃塞俄比亞最近宣布已完成大壩建設，正式啟用儀式定於下個月舉行。埃及和蘇丹則繼續反對這個項目，擔心它會限制尼羅河流向本國的水量。

2025年8月18日，澤連斯基訪美國白宮會晤特朗普（Reuters）

另外一項衝突是白宮尚未提及，不過英國廣播公司（BBC）及部份美媒提到的，這可能就是特朗普所說的第7場戰爭，不過尚未得到證實，那就是塞爾維亞和科索沃。

塞爾維亞和科索沃

6月27日，特朗普聲稱阻止兩國之間爆發敵對行動，他說道：「塞爾維亞和科索沃本來打算開戰，會是一場大戰。我說，你們開戰吧，因為與美國沒有貿易往來。他們說，好吧，也許我們不會開戰。」

這兩個國家長期以來一直存在爭議，這是1990年代巴爾幹戰爭的遺留問題，近年來緊張局勢加劇，但並未開戰。兩國於2020年在橢圓形辦公室與總統簽署經濟正常化協議，但當時兩國並未處於戰爭狀態。