特朗普政府撤銷37名現任和卸任官員安全許可　被批違憲報復政敵

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府8月18日撤銷37名前任和現任國家安全官員的安全許可，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）當日證實此事，並批評涉事官員違背憲法以及將自身利益置於美國人之上。不過，這一說法立刻引發反彈，據悉部份官員公開批評特朗普，當中包括上屆政府的國安委員等資深高官，還有法律界人士批評，撤銷安全許可才是違憲。



綜合美媒報道，加巴德將備忘錄文件發布在社交平台，指涉事官員「將情報政治化或武器化」以推動個人或黨派目標，未能保護機密資訊，也未「遵守專業的諜報分析技術標準」，還有參與其他未說明的「有害」行為。

加巴德強調政府授予他們的安全許可只是一種特權（privilege），而非權利（right），國家情報總監辦公室依照特朗普指示做出撤銷舉動。不過，她展示的備忘錄中並未提供支持這些指控的證據。

國安事務律師Mark Zaid的安全許可早前遭政府撤銷，他今次批評撤銷舉動違法又違憲，指特朗普政府實質上是將情報政治化或武器化此對付涉事官員，但反用這理由指控他們，形容政府今次舉動虛偽至極。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）周二（22日）訪問白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）共同會見傳媒。（Reuters）

特朗普在2016年首次當選美國總統被指俄羅斯干預，情報界曾調查並進行評估，加之特朗普上月指責奧巴馬政府偽造自己「通俄」涉嫌叛國。民主黨就指責特朗普政府近期舉動只在試圖轉移公眾對自己牽涉淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件的焦點，並報復政敵。