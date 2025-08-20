不滿馬克龍擬承認巴勒斯坦國　內塔尼亞胡下最後通牒被斥卑鄙

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）上月底宣布將正式承認巴勒斯坦國引發以色列反對。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月19日正式致函馬克龍，信中批評承認巴勒斯坦國是助長反猶主義，並限期改正。法國總統府當日回應，指內塔尼亞胡言論「卑鄙」且「錯誤」。



法新社報道引述內塔尼亞胡信件內容，指法國呼籲承認巴勒斯坦國並非正常外交舉動，而是綏靖政策，會助長哈馬斯行動並強化他們拒絕釋放人質的立場，並鼓動反猶主義，信中還責令法國在9月23日的猶太新年（Rosh Hashanah）前做出實質舉動對抗這種反猶主義。

2025年8月17日，以色列特拉維夫，圖為示威者上街舉旗標語促內塔尼亞胡政府結束加沙戰爭帶回人質。（Reuters）

法國總統府表示，法國將「保護並將永遠保護國內猶太公民」。信中還指，現在是需要「嚴肅認真、負起責任」的時候，而非「混淆與操弄」之時。

馬克龍早前宣布將在9月召開的聯合國大會中正式承認巴勒斯坦國，是首個做出此決定的七國集團（G7）國家，澳洲之後也宣布將承認。而在聯合國193個成員國中，法國是目前承認或計劃承認巴勒斯坦國的至少145個國家之一。