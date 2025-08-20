以色列重申要求哈馬斯釋放所有人質　仍未回應最新停火方案

哈馬斯（Hamas）8月18日發表聲明宣布，該組織確認接受最新的加沙停火方案，該方案將包括交出10名人質活着的以方人質和18名人質遺體。但以色列官員日前重申，以方對達成釋放所有50名被關押人質的政策沒有改變，並稱對「部分協議」不感興趣。



哈馬斯此前發表聲明證實，包括哈馬斯在內的多個巴勒斯坦派別，已宣布同意調解方埃及和卡塔爾關於加沙停火方案的最新提議。

2025年8月14日，以色列空襲加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）後，當地某處升起濃煙。（Reuters）

但據英國廣播公司（BBC）報道，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室的官員表示，「以色列的立場始終如一，沒有改變。以色列要求根據內閣為結束戰爭所制定的原則，釋放全部50名人質。」以方亦稱，「我們正處於擊敗哈馬斯的最後階段，絕不會遺下任何一名人質。」

2025年8月9日，加沙地帶，圖為有人在內扎里姆走廊（Netzarim Corridor）追搶空投物資時遭砸死，有人將遇難者帶離現場。（Reuters）

據悉，以色列將在本周末之前對新的停火提案作出回應。但英國廣播公司（BBC）8月20日引述消息人士稱，以方仍未回應最新停火方案。以方官員言論亦顯示以色列或想尋求進一步談判。