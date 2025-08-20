威尼斯旅遊遭「打荷包」　超強8寶媽靠AirPods定位怒追蹤親手擒賊

美國有個家庭近日到意大利威尼斯旅遊，沒想到被3名女扒手盯上，一口氣被偷走錢包、護照等物。



然而這個家庭的媽媽一怒之下決定硬槓到底，她利用iPhone的定位功能順利逮到扒手，後續還緊抓著對方的馬尾不放，最終成功將失竊物品拿回。

美國一名8寶媽到意大利威尼斯旅遊，被3名女扒手偷走錢包、護照等物，她利用iPhone定位功能順利逮到扒手，最終成功將失竊物品拿回。（TikTok截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 16

《紐約郵報》報導，美國女子卡莉絲（Karis McElroy）近期在TikTok上分享自己的母親和繼父14日在威尼斯的經歷，當時兩人在1座狹窄的橋上被一群少女擠上來，卡莉絲的母親很快意識到自己的背包拉鍊被拉開，裝有信用卡、現金和護照的錢包、AirPods和1個金屬水瓶全都不翼而飛。

卡莉絲的母親和繼父不願善罷干休，隨即用iPhone的尋找功能定位AirPods，最終找到3名少女扒手，氣憤不已的卡莉絲母親追了上去，一把抓住其中1個少女的馬尾不放，另外2人則站在一旁糾纏，卡莉絲透露：

我母親說她不在乎包包裏的其他東西，但她至少想要回護照，這樣她才能回家。

據悉，被抓住馬尾的女孩一直尖叫，但卡莉絲的母親霸氣地高喊：

我有8個孩子，你們別小看我。

然而隨著警察到場、準備要逮捕這幾名少女，這時1名沒有被抓住馬尾的少女突然開始揮舞背包、製造混亂來趁機逃跑，過程中還打中卡莉絲母親的頭，由於裏頭裝有偷來的金屬水瓶，卡莉絲的母親被打到頭部流血，不得不去醫院縫了幾針。

揮舞背包的少女趁機逃跑後搭火車去了機場，不過她在機場被攔下，卡莉絲的母親最終成功拿回護照和信用卡，不過現金和AirPods不翼而飛。事後，卡莉絲母親住的Airbnb的房東表示這3名少女是威尼斯出名的扒手，雖然經歷了前述衰事，但卡莉絲的母親一再強調威尼斯的每個人都很友善。

此外，那位被卡莉絲母親抓住馬尾的少女年僅14歲，遭逮捕2天過後就被保釋。

【延伸閱讀】意大利西西里島「火山大爆發」！遊客不要命狂拍 只差2步就遭殃（點圖放大瀏覽）：

+ 17

延伸閱讀：

美貪吃鱷魚將遊客鞋吞下肚 全身大綁癱軟遭剖肚

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】