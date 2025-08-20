機艙老鼠｜男乘客偷行李斷正　被物主拍片並「當場狂毆」畫面瘋傳

搭飛機時多數人會選擇將隨身行李或個人物品放置於飛機座位上方的行李架，然而行李卻有可能在不注意時遭到偷竊。



近日伊朗「馬漢航空」一架從德黑蘭飛往杜拜的航班上，就傳出有一名被指是華裔的男子因偷翻同班機旅客行李而遭到暴打的事件。

近日伊朗馬漢航空一架從德黑蘭飛往杜拜的航班上傳出一名華裔男子因偷翻同班機旅客行李而遭到暴打的事件。（X@Byron_Wan）

影片中可看到，包包的主人錄下了前排的男子打開行李架，取下包包後回到座位上的過程，男子絲毫未察覺自己的一舉一動已被錄下，隨後攝影者起身向前質問對方，而該名男子正在包內翻找東西時便被逮個正著。

在按下呼叫鈴前，攝影者便連揍了竊賊3下，儘管男子試圖躲避，臉上仍捱了拳頭，此時已在飛機上引起一陣騷動，不少人紛紛轉頭圍觀，直到竊賊被帶走，到前台處理，這場空中鬧劇才告一個段落。

影片曝光後在社群媒體上瘋傳，事實上乘客在航班上偷竊已非個案，日前在桃園機場、新加坡樟宜機場都曾傳出航班上出現竊賊，如今連飛往歐洲或在中東轉機的航班也出現他們的身影。

有網友在X上表示，此次事件會引發如此大的反應，是因為在中東地區，偷竊是十分嚴重的罪刑，也有人分享自己先前去泰國旅遊時，放在行李架上的隨身行李也被人竊取。

飛機座位上方的行李架屬於半開放空間，搭乘飛機時貴重物品應避免放置其內，以免遭竊。

