馬來西亞12歲女童網上賣自拍裸照　經營762人群組收入超過父母

馬來西亞內政部長賽夫丁（Datuk Seri Saifuddin）8月19日表示，警方近日偵破一個由未成年女生組成的網絡色情團夥，一名12歲女學生與4名朋友組建網站販賣自己的裸照，並運營一個有762名成員的WhatsApp群組，月收入甚至比自己父母合起來都多。



《聯合早報》報道，這個名為「學生幫」的團夥成員均是12歲女童組成。賽夫丁在國會上表示，這些女孩拍攝自己身體各部位的照片，然後在網上售賣，小頭目已經輟學，「因為她（賣裸照）一個月的收入比她父母的收入還高。為何還要繼續上學？她才12歲……她已經不上學了，就靠這種違法行為賺錢。」

2025年6月7日，圖為智能手機屏幕上出現WhatsApp聊天應用程式的標誌。（Getty）

目前尚不清楚WhatsApp群組中是否有成年人。

賽夫丁周二在國會提及此案，指出雖然可以採取執法行動，但此類案件引發了法律和道德挑戰：「當我們針對未成年人採取行動時，（馬來西亞人權委員會）會提醒我們，兒童不能在公開法庭受審，那麼問題就來了：他們的未來會怎樣？這就是為什麼我們也需要其他機構的意見。」

圖片正中間的是馬來西亞內政部長賽夫丁（Datuk Seri Saifuddin）。（Reuters）

賽夫丁還指出，內政部目前援引《2017年性侵兒童法令》調查此案，警方正調查該團夥是否有幕後主謀。由於案件涉及兒童，警方在執法方面將尋求其他相關機構的意見。