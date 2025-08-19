中國女遊客馬來西亞罵移民局官員扯人頭巾　判囚1個月罰2000令吉

涉嫌在馬來西亞吉隆坡國際機場出境處致傷移民局櫃枱官員的中國籍女子周一（18日）被提控上庭。她認罪並被判監禁1個月和罰款2000令吉。



31歲中國籍女子方富媛（音譯）周一在雪邦推事庭對傷害公務員控罪認罪。她的行為觸犯《刑法》第332條文、致傷公務員，該條文最高刑罰為監禁3年、罰款或兩者兼施。

事發於13日晚7時40分左右，當時4名中國旅客、分別2名成人與2名兒童在吉隆坡國際機場第一航廈的櫃枱接受出境移民檢查。

由於櫃枱官員發現他們全部沒有入境記錄，於是把此事轉交隊長進一步審查，要求他們暫時讓其他乘客先辦理手續，方富媛對此感到不滿，口出惡言辱罵官員，甚至拉扯那名女官員的頭巾，將她頭部推向櫃枱前方的柱子。

馬來西亞邊境管制與保護機構執法官員隨即到場逮捕方富媛，並將受傷的女官員送院治療。初步檢查指該名官員左眼周圍腫脹、右側頭部疼痛和身體酸痛，之後證實官員因此腦震盪、臉部受傷及紅腫。