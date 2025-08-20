特朗普令塗黑邊境牆阻移民攀越　國土安全部長：黑牆吸熱更燙手

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）8月19日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已下令將美墨邊境中建造的整段南部邊境牆漆成黑色，以阻止移民跨越邊境，她解釋是應特朗普要求行事，因黑色邊境牆「溫度會更高，人們攀爬起來也會更加困難」。



當日在位於美墨邊境的新墨西哥州舉行記者會宣布這項新舉措，她形容當地氣候炎熱，將牆漆成黑色溫度會更高，工人目前已經開始將部分牆體塗黑。她表示，該舉措是特朗普的直接指示，相信可以防止鋼材生鏽、延長其使用壽命。

諾姆沒有透露這項計劃的成本或工期。她表示，當局正繼續執行邊境政策，例如每日建造約800米的鋼製邊境牆。

美國與墨西哥邊境被捕的越境移民人數正降至數十年以來的低點——約6000人，較最高峰的3月降低15%，邊境政策逐漸升級。

2025年8月17日，美國加州，圖為美國與墨西哥接壤的邊境牆附近的墨西哥一側，有民眾聚集在海面玩耍，一旁的邊境牆延伸至海面。（Getty）

上月初，美國國會在特朗普的推動下通過「大而美」法案，當中亦包括用來維護邊境牆的470億美元撥款。