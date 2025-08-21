美國兩棲軍艦沖繩附近海域起火　日本派員救援滅火　2名水兵受傷

日本海上保安廳（JCG）8月20日接獲報告，美國海軍兩棲軍艦「新奧爾良號」（USS New Orleans）當日在沖繩縣附近海域發生火災，日本方面其後派遣艦艇赴事發地點救援。目前火勢已被撲滅，美國海軍稱有兩名水兵因受輕傷而需接受治療。



日本放送協會（NHK）20日報道， 美國海軍於當日下午5時左右報告「新奧爾良號」起火，並請求日本海上保安廳幫助滅火。請求隨後被取消，但日方在晚上7時30分左右接獲美方的第二份滅火援助請求。

2025年8月20日，美國海軍兩棲軍艦「新奧爾良號」（USS New Orleans）在沖繩縣附近海域發生火災，日本方面其後派遣艦艇救援滅火。（NHK截圖）

日本自衛隊艦艇其後赴現場進行滅火行動，一艘日本海上保安廳巡邏艇稍後也抵達現場，協助灌救滅火。海上保安廳官員稱，他們尚未接獲疏散「新奧爾良號」船員的請求。

報道稱，「新奧爾良號」兩棲艦總長超過208米，艦寬32米，總噸位超過2.4萬噸，6年前曾部署至位於長崎縣的美國海軍佐世保基地，負責運送駐紮沖繩的美國海軍陸戰隊士兵。

美國海軍發言人當晚8時向NHK透露，「新奧爾良號」船員目前仍在應對火災，將盡快對外提供進一步的訊息。