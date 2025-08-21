特朗普促聯儲局理事庫克立即辭職 後者被指涉按揭貸款詐騙
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月20日在社交媒體發文要求美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）立即辭職，並在同一貼文中分享有關聯邦住房金融署（FHFA）署長Bill Pulte早前指控庫克涉按揭貸款詐騙的報道。
路透社20日報道，Bill Pulte當日稍早時候在社交媒體X上發文，指控庫克獲得密歇根州（Michigan）住宅貸款後，同時將其在當地的住所和亞特蘭大（Atlanta）的公寓列為主要住所，或是為了獲取較低利率及更有利的貸款條款。
Bill Pulte已要求美國司法部長邦迪（Pam Bondi）對事件展開調查，而司法部一名官員告訴路透社，部門正非常認真地處理該案件。
雖然特朗普立即把握機會攻擊庫克，但有知情人士透露，最終要證明庫克負有刑事責任仍將是一件相當困難的挑戰。
貝森特：希望參議院於9月聯儲局會議前批准米蘭填補理事空缺白宮：特朗普正考慮就聯儲局翻新工程 對鮑威爾提起訴訟特朗普：鮑威爾現在必須降低利率 威脅提起「重大訴訟」彭博：與特朗普團隊會面後 聯儲局理事沃勒成下任主席大熱人選