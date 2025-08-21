特朗普促聯儲局理事庫克立即辭職　後者被指涉按揭貸款詐騙

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月20日在社交媒體發文要求美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）立即辭職，並在同一貼文中分享有關聯邦住房金融署（FHFA）署長Bill Pulte早前指控庫克涉按揭貸款詐騙的報道。



路透社20日報道，Bill Pulte當日稍早時候在社交媒體X上發文，指控庫克獲得密歇根州（Michigan）住宅貸款後，同時將其在當地的住所和亞特蘭大（Atlanta）的公寓列為主要住所，或是為了獲取較低利率及更有利的貸款條款。

Bill Pulte已要求美國司法部長邦迪（Pam Bondi）對事件展開調查，而司法部一名官員告訴路透社，部門正非常認真地處理該案件。

左圖：2024年6月25日，美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）在紐約市的紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表演說。（Reuters）右圖：2025年8月15日，美國總統特朗普在美俄峰會後出席記者會。（Reuters）

雖然特朗普立即把握機會攻擊庫克，但有知情人士透露，最終要證明庫克負有刑事責任仍將是一件相當困難的挑戰。