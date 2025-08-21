南海海槽地震｜日本倘發最高級警報　估計逾52萬人須提前1週避難

日本內閣府8月20日公布的一項調查顯示，如果氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」中迫切程度最高級的「巨大地震警戒」，日本各地逾52萬人須要提早1週進行避難，以防備海嘯來襲。



日本共同網及《日本時報》（The Japan Times）20日報道，當南海海槽發生大地震時，海嘯預計將在地震幾分鐘內到達日本部份地區。因此各地方政府被要求指定無法及時進行海嘯疏散的地區，而相關地區的居民接到警報後將須要提前1週疏散。

內閣府的調查於6月至8月期間進行，涵蓋了29個都道府縣中的707個市町村，其中包含東京都在內的16個地區共130個市町村，被列為必須事前避難的區域。

被要求提前疏散的地區再細分為兩類，一種是以全體居民為對象，另一種是僅以長者和殘障人士等需要照顧的群體為對象。前者屆時須提前疏散約24.5萬人，後者屆時則須提前疏散約27.4萬人，共計超過52萬人。

從各都道府縣來看，高知縣須提前疏散的人數最多達9.21萬人；其次是宮崎縣的7.09萬人人；靜岡縣則以7.02萬人位列第三高。

報道指，這次是日本政府首次對整體避難人數展開調查，而地方政府指定無法及時疏散地區的工作則尚在進行中。